بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، با گذر متناوب زبانه سامانه بارشی طی سه روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمانی نیمه‌ابری، در بعضی ساعت‌ها ابری و همراه با وزش باد، گاهی همراه با بارش باران به‌ویژه در نیمه‌شمالی و غربی پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت رخداد رگبار و رعد و برق به‌ویژه در نواحی شمال غربی دور از انتظار نیست.

با نفوذ و فعالیت سامانه بارشی از جمعه تا یکشنبه (۱۲ تا ۱۴ آبان) آسمان استان اغلب ابری همراه با مه رقیق به‌ویژه در نیمه‌شمالی و در بعضی ساعت‌ها بارش باران به‌ویژه در نیمه‌شمالی و غربی، گاهی وزش باد نسبتا شدید و رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و رخداد بارش تگرگ در نواحی مستعد کوهستانی و بارش برف در قله‌ها دور از انتظار نیست.

از جمعه تا دوشنبه (۱۲ تا ۱۵ آبان) روند کاهش نسبی دما در سطح استان به‌ویژه در نیمه‌شمالی و از شنبه شب تا دوشنبه شب در ارتفاعات رخداد یخبندان موقت سطح زمین پیش‌بینی می‌شود. براساس این گزارش، آسمان تهران فردا( ۱۱ آبان) نیمه‌ابری تا ابری و در بعضی ساعت‌ها وزش باد با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و در روز جمعه ( ۱۲ آبان) نیمه‌ابری، در بعضی ساعت‌ها ابری، گاهی افزایش باد با احتمال رگبار باران و از بعد از ظهر کاهش ابر با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه‌های فیروزکوه و فیروزکوه آلودگی-امین‌آباد با کمینه دمای ۴ درجه سانتیگراد، خنک‌ترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده‌ است.

