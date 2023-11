پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی قطعه ششم آزادراه تبریز-ارومیه

وی افزود: اجرای تملک ۹ ماده جهت تملک اراضی مسیر و تامین اعتبار مورد نیاز برای تسریع در تکمیل پروژه از چالش‌های اجرای این پروژه به شمار می‌رود. رئیس منطقه پنج و بازرس کل آذربایجان شرقی نیز همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی استان با کارفرما در جهت اتمام هر چه سریع‌تر قطعه ۶ آزادراه تبریز- ارومیه را ضروری برشمرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، سعید قاسمی وند هم چنین بر تقویت مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی تاکید کرد.

