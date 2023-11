پیشرفت ۵۷ درصدی احداث کندروی جنوبی بزرگراه آزادگان

وی در ادامه از آماده سازی تیرهای پل دستواره خبر داد و افزود: شمع های جبهه غربی پل دستواره اجرا شده است و در جبهه شرقی نیز پس از رفع معارض لوله فاضلاب، مابقی شمع ها اجرا خواهد شد. صداقتی با اشاره به فعالیت های اجرایی برای احداث کندروی جنوبی بزرگراه آزادگان، از حفاری، کیج گذاری و بتن ریزی ۲۱ حلقه شمع از ۴۹ شمع حائل برای استحکام جداره تندروی بزرگراه آزادگان خبر داد.

وی با اعلام ، بهسازی پل راه آهن، بهسازی پل شهید غیبی و رمپ و لوپ های مربوطه را از سایر عملیات اجرایی در این پروژه برشمرد. بر اساس گزارش سایت شهر، احداث و بهسازی کندروی جنوبی بزرگراه آزادگان حد فاصل خیابان فداییان اسلام تا خیابان شهید رجایی به طول ۱۹۰۰ متر در سه خط عبوری از بهار سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.

