پیام مهم روسیه برای رئیسی که نماینده پوتین به تهران آورد، چیست؟

به گزارش ایرنا، در این دیدار، آخرین تحولات منطقه، اوضاع غزه و نحوه‌ همکاری‌های دو کشور در خصوص این تحولات مورد بررسی قرار گرفت. «لاورنتیف» همچنین در این دیدار پیام رئیس‌جمهور روسیه را به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان ارائه کرد تا تقدیم «سید ابراهیم رئیسی» رئیس دولت سیزدهم شود.

