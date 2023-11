پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت انتصاب آقای فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)

با عرض سلام و تحیت، انتصاب شایسته جنابعالی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به سمت «رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)» را که نشان از تعهد و توانمندی جنابعالی است، صمیمانه تبریک می‌گویم. با عنایت به سوابق موفق و ارزشمندتان در عرصه‌های مختلف خدمتگزاری امیدوارم در سایه تدبیر و همت شما، شاهد استفاده مطلوب از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی این ستاد و ارائه خدمات ارزنده به مردم به‌ویژه محرومین باشیم.

ISNA_FARSI: تبریک سرلشکر باقری به دهقان و فتاحرئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام های جداگانه به حسین دهقان وپرویز فتاح انتصاب آنها به «ریاست بنیاد مستضعفان» و« رئیس ستاد اجرایی فرمان امام » انتصاب آنها را تبریک گفت.

منبع: isna_farsi

IRANINTL: واکنش‌ها به خبر انتصاب پرویز فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امامانتشار خبر انتصاب پرویز فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام و حسین دهقان به ریاست بنیاد مستضعفان واکنش‌هایی را به دنبال داشت.

منبع: IranIntl

SHARGHDAILY: واکنش معاون اول رئیسی به انتصاب‌های جدید رهبر انقلاببه گزارش شبکه شرق، در متن پیام تبریک محمد مخبر خطاب به رئیس جدید ستاد اجرایی فرمان امام(ره) آمده است: انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صمیمانه تبریک می‌گویم. وی افزود: خدمت به اقشار محروم و مستضعف جامعه که جنابعالی در آن سابقه درخشانی دارید، افتخاری بزرگ برای مسئولان نظام اسلامی در هر جایگاهی است.

منبع: SharghDaily

ISNA_FARSI: تبریک قالیباف به دهقانرئیس مجلس انتصاب حسین دهقان به ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری را به وی تبریک گفت.

منبع: isna_farsi

MASHREGHNEWS: فیلم/ طنین فریاد «حیدر حیدر» دانش آموزان در لحظه ورود رهبر انقلابلحظه ورود رهبر انقلاب اسلامی به حسینیه امام خمینی(ره) و آغاز دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان را ببینید.

منبع: MashreghNews

ISNA_FARSI: پویش «لبخند مادری» در حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو در لرستانمدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) لرستان از اجرای طرح‌های جمعیتی بنیاد ۱۵ خرداد خبر داد.

منبع: isna_farsi