پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت انتصاب فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)

با عرض سلام و تحیت، انتصاب شایسته جنابعالی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به سمت «رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)» را که نشان از تعهد و توانمندی جنابعالی است، صمیمانه تبریک می‌گویم. با عنایت به سوابق موفق و ارزشمندتان در عرصه‌های مختلف خدمتگزاری امیدوارم در سایه تدبیر و همت شما، شاهد استفاده مطلوب از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی این ستاد و ارائه خدمات ارزنده به مردم به‌ویژه محرومین باشیم.

ISNA_FARSI: تبریک سرلشکر باقری به دهقان و فتاحرئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام های جداگانه به حسین دهقان وپرویز فتاح انتصاب آنها به «ریاست بنیاد مستضعفان» و« رئیس ستاد اجرایی فرمان امام » انتصاب آنها را تبریک گفت.

ISNA_FARSI: پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت انتصاب آقای فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)رئیس جمهور در پیامی انتصاب مهندس فتاح از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به سمت «رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)» را تبریک گفت.

IRANINTL: واکنش‌ها به خبر انتصاب پرویز فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امامانتشار خبر انتصاب پرویز فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام و حسین دهقان به ریاست بنیاد مستضعفان واکنش‌هایی را به دنبال داشت.

SHARGHDAILY: واکنش معاون اول رئیسی به انتصاب‌های جدید رهبر انقلاببه گزارش شبکه شرق، در متن پیام تبریک محمد مخبر خطاب به رئیس جدید ستاد اجرایی فرمان امام(ره) آمده است: انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صمیمانه تبریک می‌گویم. وی افزود: خدمت به اقشار محروم و مستضعف جامعه که جنابعالی در آن سابقه درخشانی دارید، افتخاری بزرگ برای مسئولان نظام اسلامی در هر جایگاهی است.

ISNA_FARSI: تبریک قالیباف به دهقانرئیس مجلس انتصاب حسین دهقان به ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری را به وی تبریک گفت.

MASHREGHNEWS: فیلم/ طنین فریاد «حیدر حیدر» دانش آموزان در لحظه ورود رهبر انقلابلحظه ورود رهبر انقلاب اسلامی به حسینیه امام خمینی(ره) و آغاز دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان را ببینید.

