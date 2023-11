در بیانیه ریاست جمهوری ازبکستان آمده است: «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه پس از ورود به کشورمان به همراه شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان در سمرقند به پیاده روی شبانه پرداختند. در این بیانیه آمده است که روسای جمهور دو کشور از میدان رجستان و مجموعه گردشگری جاده ابریشم سمرقند بازدید کردند و گفت وگوهای دوجانبه امروز پنجشنبه انجام خواهد شد.

ماکرون سفر منطقه‌ای خود به آسیای مرکزی را با اولین سفر رسمی به قزاقستان آغاز کرد، جایی که رئیس‌جمهور فرانسه با قاسم ژومارت توکایف همتای قزاق خود در آستانه دیدار کرد.

