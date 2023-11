ببینید | جزئیاتی منتشرنشده از جلسه مهم خاتمی و روحانی در حضور رهبر انقلاب و خطر جنگی که ایران را…اولین تصاویر از دیدار رهبر انقلاب با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویانویدئو | دست و سوت دهه هشتادی‌ها در دیدار با رهبر انقلابواکنش تند ایران به سخنان نفرت‌انگیز نماینده اسرائیل در سازمان ملل…سه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکستصویری خبرساز از دو وزیر مهم رئیسی؛ اوجی و وحیدی به چه چیزی در…ببینید| شبکه افق صداوسیما هم تیتر «زن، غزه، آزادی»‌ روزنامه همشهری…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلابجمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامی دیدار خواهند کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آغاز دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامیدیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامی آغاز شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی و آغاز دیدار دانش‌آموزان و دانشجویانلحظاتی پیش مراسم دیدار رهبر انقلاب با جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان آغاز شد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلابدر آستانه سیزدهم آبان‌ماه جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: دست و سوت دهه هشتادی‌ها در دیدار با رهبر انقلابدر دیدار امروز دهه هشتادی‌ها با رهبر انقلاب صحنه‌ای از شادی دانش‌آموزان منتشر شده که مورد توجه کاربران و رسانه‌ها قرار گرفت.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: عکس/ دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلابدر آستانه سیزدهم آبان‌ماه، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار، جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕