به گزارش ایسنا، رهبر روسیه از مقامات کشورش خواست تا خود را برای تحریم‌های بیشتر غرب آماده کنند و حتی اقدامات خرابکارانه احتمالی از خارج را زیر نظر داشته باشند. رئیس‌جمهوری روسیه هشدار داد: «از آنجایی که پتانسیل تهاجمی تحریم‌ها به طور موثری از بین رفته، ممکن است آنها خرابکاری واقعی در سایت‌های زیرساختی حیاتی ما را دنبال کنند.»

پوتین با اشاره به خط لوله‌های زیردریایی که برای انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان ساخته و در سپتامبر ۲۰۲۲ منفجر شدند، افزود: «ما به یاد داریم که در رابطه با نورد استریم چه اتفاقی افتاد.

