به گزارش راشا تودی، رهبر روسیه از مقامات کشورش خواست تا خود را برای تحریم‌های بیشتر غرب آماده کنند و حتی اقدامات خرابکارانه احتمالی از خارج را زیر نظر داشته باشند. رئیس‌جمهوری روسیه هشدار داد: «از آنجایی که پتانسیل تهاجمی تحریم‌ها به طور موثری از بین رفته، ممکن است آنها خرابکاری واقعی در سایت‌های زیرساختی حیاتی ما را دنبال کنند.»

پوتین با اشاره به خط لوله‌های زیردریایی که برای انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان ساخته و در سپتامبر ۲۰۲۲ منفجر شدند، افزود: «ما به یاد داریم که در رابطه با نورد استریم چه اتفاقی افتاد.» آلمان، سوئد و دانمارک، روسیه را از تحقیقات خود در مورد این حادثه کنار گذاشتند و این بررسی‌ها تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است. سیمور هرش، روزنامه‌نگار تحقیقی سرشناس آمریکایی، ایالات متحده را به انجام این حملات متهم کرد و این پس از آن بود که چندین رسانه غربی روایتی جایگزین ارائه کرده و به جای آن یک گروه تک‌رو اوکراینی را مقصر دانستند.

ایالات متحده و بسیاری از متحدانش در واکنش به عملیات نظامی علیه اوکراین، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر مسکو اعمال کرده‌اند که بخش‌های مالی و انرژی روسیه و سایر حوزه‌ها را هدف قرار می‌دهد. با این حال، آنتون سینوالوف، وزیر دارایی روسیه در ماه گذشته گفت، اقتصاد روسیه توانسته است با موفقیت خود را با فشارهای خارجی سازگار کند و راه‌هایی برای جایگزینی روابط تجاری از دست رفته بیابد.

در همین حال، کشورهای اروپایی با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند که جرقه اعتصاب‌ها و اعتراضات علیه هزینه‌های بالای زندگی در چندین کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان را زده است. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان اوایل سال جاری گفته بود که «سیاست تحریم‌های اتحادیه اروپا عملا کارایی ندارد» و استدلال ‌کرد که این نهاد اروپایی در درجه اول به خود آسیب وارد می‌کند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA_FA: آمریکا روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ غزه متهم کردآنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ اسرائیل و حماس برای کاهش حمایت غرب از اوکر

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: مسئول اطلاعاتی امنیتی طالبان با آمریکا رابطه داردجمهوری اسلامی نوشت: عبدالحق وثیق، استخبارات طالبان را به یک نهاد مرموز، فراقانونی، سرکوبگر و شکنجه‌گر تبدیل کرده و روابطش با غرب به ویژه آمریکا موجب سوء‌ظن ملاهیبت‌الله رهبر طالبان شده است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صادرات تراکتور به ۲۵ کشور دنیامدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، از صادرات محصولات تولیدی این گروه صنعتی به ۲۵ کشور خبرداد و گفت: علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها این مقدار صادرات با تلاش شبانه روزی محقق شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صلاح: بهترین بازیکن جهان من هستممحمد صلاح به رتبه‌بندی توپ طلا فکر نمی‌کند و خودش را بهترین بازیکن جهان می‌داند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: اتفاقی عجیب در ورزش ایران؛ پرداخت میلیاردی به رئیس فدراسیونی که به خودش بدهکار بود!فدراسیون تیراندازی همچون بسیاری از فدراسیون‌ها با هر بار تغییر مدیریتی با حجمی از بدهی‌ها روبه‌رو شده اما این بار ماجرا به بدهی‌های باقی‌مانده از مدیران گذشته به سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های هواپیمایی، شرکت توسعه و تجهیز و ...

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: اتفاقی عجیب در ورزش ایران؛ پرداخت میلیاردی به رئیس فدراسیونی که به خودش بدهکار بود!آخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕