پوتین برای رئیسی پیام فرستاد

در دیدار لاورنتیف با علی‌اکبر احمدیان آخرین تحولات منطقه، اوضاع غزه و نحوه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در خصوص این تحولات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. لاورنتیف همچنین در این دیدار پیام ولادیمیر رئیس جمهور روسیه را به اطلاع دبیر شورای عالی امنیت ملی رساند تا تسلیم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران شود.

وضعیت رییس جبهه اصلاحات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است/ حزبی که دعوت به تحریم انتخابات کند، فلسفه وجودی خود را نقض کرده استامیدواریم چین و روسیه به آتش‌بس فوری در غزه کمک کنند/ دیدار نمایندگان کمیسیون امنیت ملی با رهبران حماس در سفرهای اخیرطرح پیشنهاد تشکیل ارتش اسلامی و به عهده گرفتن امنیت منطقهصهیونیست‌ها در غزه در حال نسل‌کشی آشکار هستند/ راه توقف جنایات، بسیج جهان اسلام و جهاد مسلحانه علیه اشغالگران قدس...

دستاورد طرح رسول (ص) افزایش توان عملیاتی در حوزه درگیری است/ پهپاد کرار می‌تواند مثل شبح بر دشمن نازل و آن را ساقط کند

