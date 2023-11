پنج خواسته شورای شهر از رییس بیمارستان خاش

اسحاق جمالزهی رئیس شورای اسلامی شهر خاش، گلایه مندی شهروندان در خصوص وجود مشکلات و کمبودهای بیمارستان و نارضایتی عمومی شهروندان از خدمات بیمارستان را مطرح کرد و خواستار حل موارد مورد درخواست شورای اسلامی و خواسته به حق شهروندان شد.

ملک اعظم محمودزهی نائب رئیس شورای اسلامی نیز خواستار ارائه کارهای انجام شده در مدت مدیریت جدید بیمارستان و نتایج مطالبات جلسه قبل با دکتر بامریان را از وی شد. دکتر نبی بامریان بیان کرد: هم اینک ۵۰ درصد از نوبت دهی در کلینیک تخصصی بیمارستان به صورت اینترنتی و ۵۰ درصد حضوری انجام و الحمدلله مشکلات شهروندان در این قسمت تقریبا کم و حل شده است.

بامریان از پیشرفت فیزیکی همراه سرای بیمار در ۲ سوئیت ۴۵متری با کمک خیرین، برگزاری کلاس های توجیهی و اخلاق حرفه ای برای کارکنان بیمارستان و بخش های مختلف جهت تکریم ارباب رجوع و جذب کمک های خیرین کشوری برای تجهیز بیمارستان از جمله پرداخت هزینه تعمیر ۲ دستگاه دیالیز به مبلغ ۱۶۵ میلیون تومان توسط خیرین ساخت همراه سرای بیمار به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان خبرداد.

