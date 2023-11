پلمب تالار میزبان مراسم تجلیل از پزشکان به دلیل حضور یک پزشک بدون حجاب اجباری

همچنین برای سلب عضویت دکتر فاطمه رجایی‌راد در هیأت علمی نیز اقدام شده و حضور او در دانشگاه و کلاس‌های درس نیز تا صدور رأی نهایی ممنوع شده است. مدتی بعد پیامی ویدئویی از دکتر رجایی‌راد با حجاب اسلامی در رسانه‌هایی از جمله فارس منتشر شد که در آن این پزشک «از تمام کسانی که با عدم رعایت حجاب کاملم باعث کدورت خاطر و توهین به مقدساتشان شده‌» و نیز از نظام‌پزشکی شهرستان آمل «که ماه‌ها برای این برنامه زحمت کشیدند و علی‌رغم تذکرشان به من برای رعایت حجاب، آن را نادیده گرفتم و زحمتشان را پایمال کردم» پوزش خواسته است.

همزمان، دکتر هاله حامدی‌فر، مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن، در اینستاگرام خود عکسی از خود منتشر کرده و گفته است که به دلیل «کوتاهی مانتو» از ورود او به وزارت بهداشت برای شرکت در یک جلسه ممانعت شده است. شرکت سیناژن یکی از شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های دارویی در ایران است و تمرکزش بر تولید دارو برای بیماری‌های ایمونولوژیک، ام اس، ناباروری، دیابت، بیماری‌های کلیوی، پوکی استخوان، اختلالات هورمونی و سرطان است. در وب‌سایت سیناژن آمده است که این شرکت در سال ۱۳۹۷، از خروج یک میلیارد دلار ارز از کشور به منظور خرید نمونه خارجی این داروها جلوگیری کرده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: تالار مراسم تجلیل از پزشکان آملی به دلیل حجاب پلمب شدبه گزارش شبکه شرق، ایرنا نوشت: «درپی حاشیه‌های به وجود آمده و ادامه برخورد با «عوامل و اقدام هنجارشکنانه» ‌در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه آمل که اواخر هفته گذشته در یکی از تالارهای پذیرایی این شهرستان و با حضور جمعی از مدیران محلی مربوطه برگزار شد، یکی از پزشکان حین دریافت لوح تقدیر بدون رعایت حجاب روی جایگاه حاضر شد، با دستور دادستانی شهرستان...

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

RADIOFARDA_: پرونده پزشک مخالف حجاب اجباری؛ دادستانی تالار مراسم تقدیر از پزشکان آمل را پلمب کردرادیوفردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده فعالیت می‌کند. رادیوفردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.

منبع: RadioFarda_ | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: تالار مراسم تجلیل از پزشکان آملی پلمب شدبه گزارش شبکه شرق، درپی حاشیه های به وجود آمده و ادامه برخورد با عوامل و اقدام هنجارشکنانه ‌در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه آمل که اواخر هفته گذشته در یکی از تالارهای پذیرایی این شهرستان و با حضور جمعی از مدیران محلی مربوطه برگزار شد، یکی از پزشکان حین دریافت لوح تقدیر بدون رعایت حجاب روی جایگاه حاضر شد، با دستور دادستانی شهرستان محمودآباد تالار...

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: تالار مراسمی که در آن فاطمه رجایی‌راد، بدون حجاب اجباری حضور یافت، پلمب شدبا دستور دادستانی محمودآباد، تالار پذیرایی محل برگزاری مراسم روز پزشک در آمل که در آن فاطمه رجایی‌راد، بدون حجاب اجباری حضور یافت، پلمب شد. پیش‌تر اعلام شده بود که پروانه طبابت این پزشک زن، تفلیق و خودش به دادسرا احضار شده و سه تن از مدیران حوزه بهداشت آمل برکنار شدند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: تالار مراسم جنجالی پلمب شد؛ پس از تعلیق فعالیت خانم دکتر و سه‌ تن از مدیران بهداشت و درمان شهرستان آمل، نوبت به تالار رسیدتالاری که در آن از خانم دکتر بدون حجاب تقدیر کرده بودند پلمب شد. به گزارش ایرنا، درپی حاشیه های به وجود آمده و ادامه برخورد با عوامل و اقدام هنجارشکنانه ‌در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه آمل برگزار شد، یکی از پزشکان حین دریافت لوح تقدیر بدون رعایت حجاب روی جایگاه حاضر شد، با دستور دادستانی شهرستان محمودآباد تالار محل برگزاری این آیین پلمب شد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: مقاومت در برابر یک آزارگر و مدافع حجاب اجباری در مترو تهرانمقاومت در برابر یک آزارگر و مدافع حجاب اجباری در مترو تهران

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕