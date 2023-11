وی ادامه داد: امیدواریم این پروژه باتوجه به مشخصاتی که دارد جهت کمک به اقتصاد در منطقه، پرورش ماهیان خاویاری و ایجاد اشتغال برای جوانان کمک کند. کاظمی افزود: انتظار داریم با حمایت ویژه سازمان شیلات ایران این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و مردم نتیجه این کار بزرگ که شیلات لرستان و کشور در منطقه شروع کردند را به عینه ببینند.

ISNA_FARSI: مجتمع‌های پرورش ماهیان خاویاری رنگین‌بان یک الگو در کشور استنماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم طرح مجتمع‌های پرورش ماهیان خاویاری رنگین‌بان پلدختر به عنوان یک الگو در استان و کشور مطرح شود و بیلان و عملکردی برای سازمان شیلات کشور باشد.

ILNANEWS: ظرفیت تولید خاویار در ۲۲ استان به ۱۰۰ تن می‌رسدبه گزارش ایلنا، سید حسین حسینی روز چهارشنبه - دهم آبان ماه - در آیین کلنگ‌زنی طرح توسعه مجتمع‌های پرورش ماهیان خاویاری رنگین‌بان پلدختر اظهار کرد: قدرت مانور صنعت شیلات برای امکان‌سنجی تولید انواع گونه‌های آبزی به ویژه ماهیان خاویاری در ۲۲ استان بیش از ۲۱۲ مزرعه با ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ هزار تن گوشت و ۱۰۰ تن خاویار است در حالی که قبلا تنها به...

ISNA_FARSI: خصوصی‌سازی بهترین تصمیم برای به نتیجه رسیدن «بیمارستان گوراب»فرماندار ملایر با اشاره به اهمیت پروژه بیمارستان خیرساز روستای گوراب، افزود: در حال حاضر با پدیده‌ای مواجه هستیم که وظیفه داریم این پروژه عظیم حتماً تکمیل شود و به نتیجه برسد.

ILNANEWS: سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی مجتمع پرورش ماهیان خاویاری رنگین بان پل‌دختربه گزارش ایلنا، سید عماد شاهرخی روز چهارشنبه - ده آبان ماه - در حاشیه کلنگ زنی مجتمع خاویار رنگین بان پل‌دختر، با اشاره به اینکه برای فاز اول مجتمع در مساحتی ۹ هکتاری با اهالی منطقه توافق کردیم، عنوان کرد: ظرفیت فاز اول مجمتع یک هزار تن گوشت خاویار و ده تن خاویار است.

ISNA_FARSI: کمک جهاددانشگاهی به توسعه گردشگری در چهارمحال و بختیاری/تکمیل زنجیره تولید بادام و پرورش ماهیانرئیس جهاددانشگاهی از توسعه گردشگری، کمک به تکمیل زنجیره صنایع تبدیلی برای جلوگیری از خام فروشی بادام؛ گیاهان دارویی و ایجاد مزرعه پرورش تولید بچه ماهی مقاوم قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌عنوان ظرفیت‌های این نهاد در جهت توسعه چهارمحال و بختیاری نام برد.

ILNANEWS: وزیر امور خارجه تایلند خواستار مساعدت ایران در روند آزادی اتباع خود شدبه گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در زمان حضور در دوحه، به درخواست پارنپری نوکارا، وزیر امور خارجه تایلند، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

