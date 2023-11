به گزارش ایسنا، عصر امروز، ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲، از هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتبال کشور از گروه اول این رقابت ها تیم فوتبال چوکا در روزی که برای اولین بار در فصل جدید میزبان بود با حضور پرشور هواداران خود موفق شد با نمایش بازی هجومی و درخشان خود با نتیجه پر گل سه بر صفر و با گلزنی صیاد کوکبی(دوگل) و امیر سواری مقابل تیم بهمن تهران، صدرنشین این گروه به پیروزی برسد.روزهای گذشته هم با اعلام این باشگاه، مالکیت چوکا تالش به جلال تفریشیان از فعالان حوزه صادرات و واردات واگذار شد.

