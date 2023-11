پرواز موفق جت پهن پیکر روسیه

دنیس مانتوروف، معاون صنایع روسیه اظهار کرد: هواپیمای مدرن Il-۹۶-۴۰۰M نشان دهنده بالاترین سطح شایستگی طراحی داخلی و کارخانه‌های هواپیماسازی روسیه است. این هواپیما نه تنها عملکرد بالای Il-۹۶-۳۰۰ را حفظ کرد، بلکه قابلیت‌های عملیاتی و حمل و نقل جدیدی نیز دارد.

اولین پرواز این هواپیما در ارتفاع ۲۰۰۰ متری، ۲۶ دقیقه به طول انجامید و سرعت این هواپیما به ۳۹۰ کیلومتر در ساعت رسید. مانتوروف گفت: با توجه به تجهیزات مدرن ناوبری پرواز و ارتباطات رادیویی با استفاده از قطعات روسی، ایمنی و قابلیت اطمینان پرواز افزایش یافته و راه‌حل‌هایی در طرح آیرودینامیک، ساختارها و سیستم‌های هواپیما برای اطمینان از کارایی عملیاتی استفاده شده است.

در سال ۲۰۱۷، شرکت هواپیمایی متحد توسعه کوادجت Il-۹۶-۴۰۰M را اعلام کرد که یک نوع با ظرفیت بالاتر از پهن پیکر توسعه یافته در اتحاد جماهیر شوروی است. این شرکت دولتی این جت را در ژوئن امسال عرضه و اظهار کرد که بدنه بلند، هواپیما را برای اپراتورها جادارتر و جذاب‌تر می‌کند.

