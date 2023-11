فیفا لوییز روبیالس، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا را به دلیل نقض ماده ۱۳ قوانین انضباطی به مدت ۳ سال از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محروم کرد. او پس از حواشی ایجاد شده در مراسم قهرمانی تیم ملی بانوان اسپانیا در جام جهانی و در پی فشار رسانه‌ای از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. این رئیس فدراسیون بعد از قهرمانی تیم ملی بانوان از خود بیخورد شد و رفتاری خلاف شئون انجام داد که حتی مقام های دولتی اسپانیا نیز به آن واکنش شدیدی نشان دادند.

خارجی دیگری که خیلی راحت دست در جیب باشگاه و مردم ایران کرد و پول هنگفتی گرفت رادوشوویچ بود دروازه بان کرواتی که تقریبا در ۹۰ درصد مسابقات پرسپولیس نیمکت نشین بود. قرارداد این دروازه بان خارجی نیمکت نشین طبق اعلام رسانه ها ۹۹۰ هزار یورو بود! یعنی رقمی در حدود ۵۴ میلیارد تومان از پرسپولیس پول دریافت کرده آن هم درحالیکه شاید ۱۵ بازی برای پرسپولیس انجام نداد و حالا هم درخواست غرامت ۲۰۰ هزار یورویی دارد.

داور با توجه به اطلاعات دریافتی از ‏VAR‏ ‏اعلام کرد کریستیانو رونالدو پیش از رسیدن توپ به تالیسکا ‏در آفساید قرار داشته است. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد تیم ‏VAR‏ ‏مرتکب اشتباهی عجیب شده ‏است: تیم داوری ویدیویی در صحنه مورد بحث پیراهن دو تیم را با هم اشتباه گرفتند، چرا که در ‏تصاویر منتشر شده ‏VAR‏ ‏مشخص است که بازیکن الاتفاق آفساید را پر کرده است.

البته سرمربی تیم ملی لابه لای حرف هایش هم کنایه ای به فدراسیون زد و گفت مربیانی مثل خداداد عزیزی و هومن افاضلی سه ماه است که دریافتی نداشته اند و قراردادی هم امضا نکرده اند.روزنامه خبر ورزشی مدعی شد که هزینه دستمزد راننده ها در باشگاه استقلال ۱۳۰ میلیون تومان بوده و حتی یک فردی در گفت و گو با این رسانه مدعی شده که ۴۵۰ میلیون تومان بابت اجاره خودروهای خارجی از استقلال طلب دارد! به هر حال شاید استقلال نباید در زمینه ولخرجی های عجیب در دوران مدیران گذشته از پرسپولیس عقب بماند.

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: «با پیگیری‌های رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و مساعدت مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، بازی پرسپولیس-صنعت نفت در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

گزارشی از هزینه‌های بهشت زهرا در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: فکر می‌کنم فردا شاهد یک فوتبال جذاب و فنی از سوی هر دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت باشیم.

مسئولان باشگاه استقلال بعد از ظهر امروز با انتشار فراخوانی در ارتباط با طراحی لوگوی جدید برای این باشگاه زمینه ساز جدال شدیدی بین هواداران خودی و پرسپولیس شدند.

