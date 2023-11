پرداخت بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به زوجین نابارور در پلدختر

وی ادامه داد: بیمه سلامت وظیفه حمایت از زوجین نابارور را بر عهده دارد که علاوه بر پوشش بیمه‌ای، مادران باردار و فرزندان آنان تا پنج سالگی به صورت رایگان بیمه می‌شوند. مدیرکل بیمه سلامت لرستان با اشاره به اینکه کاهش جمعیت در کشور یک تهدید است، بیان کرد: در اجرای طرح جوانی جمعیت حتما باید همکاری بین بخشی با دستگاه‌ها وجود داشته باشد که در غیر این صورت این طرح به سرانجام نخواهد رسید.

اسدبیگی خاطرنشان کرد: فرهنگ فرزندآوری و هدف از تشکیل خانواده بین جوانان باید به درستی تبیین شود تا جوانان امروز با کمترین میزان نگرانی نسبت به زندگی مشترک این مسیر را طی کنند. وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۱۳۰ نفر در سطح لرستان نشان‌دار و بیش از سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به زوجین نابارور پرداخت شده که در شهرستان پلدختر ۷۸ زوج نابارور نشان‌دار داریم که ۱۴۰ میلیون تومان هزینه به آن‌ها پرداخت شده است.

