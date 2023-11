پرداخت کمک هزینه ازدواج به زوجین تهرانی

وی افزود: درهمین راستا کمیته امداد نسبت به ارائه خدمات از جمله ارائه خدمات معوض و بلاعوض به زوجین برای تأمین حداقل‌های لازم زندگی از طریق کمک هزینه جهیزیه و هدیه ازدواج پسران اقدام می‌کند. به گفته پرپنچی، در ۷ ماهه نخست سال جاری با هدف تحکیم بنیان خانواده، ترویج و تسهیل‌گری در زمینه ازدواج آسان، ۵۸۲ کمک هزینه ازدواج با هزینه‌ای به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۲۹ میلیون تومان به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان واجد شرایط ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران ادامه داد: از این تعداد ۲۲۰ مورد کمک هزینه جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت، ۲۲ مورد کمک هزینه تأمین جهیزیه به نوعروسان نیازمند غیرمددجو، ۷۳ مورد ازدواج مجدد بانوان سرپرست خانوار و۲۶۷ مورد کمک هزینه ازدواج به فرزندان پسر خانواده‌های تحت حمایت بوده است.

وی با بیان اینکه کالاهای غیرنقدی ویژه نوعروسان تحت حمایت شامل یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و اجاق گاز است، خاطرنشان کرد: این لوازم از محل منابع کمیته امداد و مشارکت نیکوکاران تهیه می‌شود. پرپنچی افزود: پرداخت وام ودیعه مسکن، امکان برقراری کمک معیشت دختران مورد حمایت تا ۶ ماه پس از پرداخت کمک هزینه ازدواج، کمک‌های موردی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ارائه مشاوره‌های ازدواج، مهارت‌های زندگی، فرزندآوری، حل مشکلات، پیشگیری از طلاق، مشاوره شغلی و کارآفرینی و کسب و کار مقدماتی برای هر یک از زوجین، و پیش‌بینی بسته‌های ویژه اشتغال زوجین از جمله خدمات این نهاد به زوجین تحت حمایت است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: قانونگذاران آمریکایی خواستار اقدامات قاطع‌تر ایالات متحده در برابر ایران شدندجمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال تصویب بسته کمک دفاعی به اسرائیل هستند

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: از خطرات 'سیگار الکترونیکی' چه می‌دانید؟یک فوق تخصص ریه به تشریح خطرات و عوارض مصرف سیگارهای الکترونیکی پرداخت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: چگونه هزینه عمل لاغری را مدیریت کنیم و انتخاب درستی داشته باشیم؟به عنوان کسی که به دنبال پاسخ برای پرسش ‌هایی مانند اینکه آیا عمل لاغری برای من مناسب است؟ یا چه هزینه ‌ای باید برای این عمل مهم پرداخت کنم، بوده یا در تردید هستید، این مقاله برای شما نوشته شده است تا کمک کند تصمیم‌ گیری هوشمندانه‌ تری در مورد عمل لاغری انجام دهید و هزینه عمل لاغری را مدیریت کنید.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: محکومیت نیم میلیون یورویی استقلال در پرونده محبیبه گزارش شبکه شرق، باشگاه استقلال در ماجرای پرونده محمد محبی به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو به باشگاه سانتا کلارا محکوم شد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تصفیه خانه آب دیواندره همزمان با سفر رئیس جمهور به کردستان افتتاح می‌شودمدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان، تصفیه خانه آب دیواندره با هزینه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به طور رسمی افتتاح می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: هزینه ایمپلنت دندان چقدر است و چه مزایا و معایبی دارد؟هزینه ایمپلنت دندان بستگی به موارد مختلفی دارد که از مهمترین آن ها می توان به متریال قطعات ایمپلنت، موقعیت دندان و میزان تخصص و تجربه دندانپزشک اشاره نمود.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕