وی تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم اما مقاوم و صبور غزه و محاصره تمام عیار این منطقه و استفاده از انواع سلاح‌های ممنوعه علیه شهروندان غزه را جنایات جنگی توصیف کرد و اظهار داشت: سکوت و بی عملی جامعه جهانی در مقابل این همه جنایت مستمر و غیرقابل تصور جایز نیست.

وزیر امور خارجه تلاش مشترک ایران و ترکیه به همراه سایر کشورهای اسلامی برای پایان بخشیدن به این حملات و پایان محاصره و ارسال سریع کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه را فوری‌ترین اولویت خواند و بر اهمیت برگزاری فوری نشست سران کشورهای اسلامی و عربی به این منظور تأکید کرد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار ضمن تشریح دیدگاه‌ها و پیشنهادات کشورش، حملات جاری و محاصره علیه مردم غزه را نقص آشکار حقوق بشر دانست و تصریح کرد: ترکیه نمی‌تواند در برابر این جنایات سکوت کند.در این دیدار برخی موضوعات مورد علاقه در حوزه دوجانبه و منطقه ای نیز مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت.

آقایان حتی حاضر نشدند به شورای وحدت برای حضور در جمع خودشان اطلاع بدهند/ افرادی که می‌گویند سهم‌خواهی نباشد، خودشان بیشترین سهم‌خواهی را دارنداگر کمک آمریکا نباشد، رژیم صهیونیستی ظرف چند روز فلج می‌شود/ مردم غزه با صبر خود، وجدان بشری را به حرکت درآوردند

وضعیت رییس جبهه اصلاحات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است/ حزبی که دعوت به تحریم انتخابات کند، فلسفه وجودی خود را نقض کرده استامیدواریم چین و روسیه به آتش‌بس فوری در غزه کمک کنند/ دیدار نمایندگان کمیسیون امنیت ملی با رهبران حماس در سفرهای اخیرطرح پیشنهاد تشکیل ارتش اسلامی و به عهده گرفتن امنیت منطقه

دستاورد طرح رسول (ص) افزایش توان عملیاتی در حوزه درگیری است/ پهپاد کرار می‌تواند مثل شبح بر دشمن نازل و آن را ساقط کندصهیونیست‌ها در غزه در حال نسل‌کشی آشکار هستند/ راه توقف جنایات، بسیج جهان اسلام و جهاد مسلحانه علیه اشغالگران قدس است

