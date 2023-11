وی در دوحه با امیر قطر، نخست وزیر و وزیر خارجه، رهبران مقاومت و وزیر خارجه تایلند دیدار و گفت‌وگو کرد.رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با همتای ترکیه‌ای خود هاکان فیدان و رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور دیدار و رایزنی کرد.

در جریان این سفر، امیرعبداللهیان طرح‌هایی درخصوص ابتکارات مربوط به توقف جنگ علیه مردم غزه، برگزاری نشست سران کشورهای اسلامی، قطع ارتباط کشورهای اسلامی با اسرائیل و تحریم و جلوگیری از فروش انرژی به این رژیم نامشروع را مورد رایزنی قرار داد.

وزیر امور خارجه در این سفر گفت، گروه‌های مقاومت اعلام کرده‌اند در صورت استمرار جنایات اسرائیل غافلگیری بزرگی برای این رژیم و حامیان آنها در منطقه خواهند داشت.۱۰ هزار موشک و بمب بر سر غزه ریخته‌ایمتهدید مدیران کل وزارت اطلاعات به استعفای دسته جمعی/پخش شبنامه از سوی بازجو‌های معزول اطلاعاتمارپیچ دشوار آتش‌بسآفت ‌‌خالص‌سازی مدیران

