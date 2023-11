» دولت پاکستان به ۱میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افغان‌هایی که بدون مدرک در خاک این کشور هستند، ضرب‌الاجل ترک خاک داده است. تخریب یک پناهگاه مهاجران در پاکستان مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه سی‌و یکم اکتبر و چند ساعت پیش از پایان مهلت اعلام شده برای افغان‌ها جهت ترک خاک پاکستان، یک پناهگاه غیرقانونی پناهجویان افغان در اسلام‌آباد را با بولدوزر تخریب کردند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EURONEWS_PE: ضرب‌الاجل پاکستان برای اخراج اتباع افغانستان؛ آخرین روزنه‌ تحصیل به روی دختران افغان بسته می‌شوددختران افغان‌ نه تنها در خاک کشور خود با محدودیت‌هایی در تحصیل مواجهند و در مکتب‌ها به سوی آنها بسته شده است که حتی در پاکستان نیز در مدارس یکی یکی به روی آنها بسته می‌شود.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: ویدیوها : ضرب‌الاجل پاکستان برای اخراج اتباع افغانستان؛ آخرین روزنه‌ تحصیل به روی دختران افغان بسته می‌شوددختران افغان‌ نه تنها در خاک کشور خود با محدودیت‌هایی در تحصیل مواجهند و در مکتب‌ها به سوی آنها بسته شده است که حتی در پاکستان نیز در مدارس یکی یکی به روی آنها بسته می‌شود.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: کابل از پاکستان و ایران خواست مهاجران افغان را به زور اخراج نکننداداره طالبان در افغانستان از مقامات پاکستان و ایران خواست که از اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای‌شان خودداری کنند. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: انعقاد قرارداد ۷۹۱ دستگاه واگن‌مترو/ تأمین مالی حدود هزار دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متریبه گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: قرارداد ۷۹۱ دستگاه واگن‌مترو منعقد شد و کار شروع شده است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: مهاجران افغان برای خروج از پاکستان به سمت مرز هجوم آورده‌اندتعداد زیادی از مهاجران افغان ساعت‌ها قبل از پایان مهلت دولت پاکستان برای اخراج، به سمت گذرگاه‌ها هجوم برده‌اند تا به خانه بازگردند. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پایان کار زنان فوتبالیست ایران در انتخابی المپیک با شکست از فیلیپینتیم ملی فوتبال زنان ایران با شکست برابر فیلیپین به کارش در انتخابی المپیک پایان داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕