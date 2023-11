این ایستگاه، پنجمین پایانه شبکه فیبر نوری لرستان است که با هدف افزایش ترانزیت بین شهری و توزیع پهنای باند و تقویت ارتباطات استان، توسعه شبکه فیبر نوری و پایداری سرویس‌دهی دایر شد.احسان یاوری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به اینکه ساخت این پایانه از سال ۱۴۰۰ آغاز شد، افزود: پایداری شبکه فیبر نوری استان و ارتباط بهتر و بیشتر با سایر استان‌ها هنگام بحران‌های احتمالی از مزیت‌های این پایانه است.

وی با بیان اینکه رساندن فیبر نوری به درب منازل مسکونی و محل کسب‌وکار مردم یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم است، بیان کرد: پروژه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها در پنج شهر لرستان در حال اجرا بوده و تلاش این است تا پایان دولت شاهد بهره‌برداری از این پروژه عظیم باشیم.

مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیر ارتباطات زیرساخت و اعضاء کارگروه سایبری و الکترونیک در این مراسم حضور داشتند.

