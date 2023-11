پاکسازی سواحل رودسر از گیاه سنبل آبی

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط‌ زیست گیلان، وی افزود: این عملیات پاکسازی در محدوده ساحل رودسر تا دهانه رودخانه کیارود صورت پذیرفت. رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست رودسر، آگاهی بخشی به مردم در خصوص تهدیدات این گیاه مهاجم که جزو اولین و مهمترین تهدید گونه‌های مهاجم گیاهی در دنیا شناخته شده است را لازم و ضروری دانست و گفت: در صورت تعلل، پراکنش این گیاه در آینده صدمات جبران ناپذیر اقتصادی بر مشاغل صیادی را در پی دارد.

پورحسین تصریح کرد: بهترین و سریع ترین راه برخورد با این گونه در حال حاضر جمع آوری مکانیکی و جلوگیری از انتشار بیشتر آن در منابع آب شیرین و آگاهی بخشی آحاد مردم است.

