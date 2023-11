پالتیکو: بایدن و مشاورانش باور دارند که کار نتانیاهو ساخته است

این دو مقام دولتی افزودند، بایدن تا آنجا پیش رفته که به نتانیاهو پیشنهاد داده تا در مورد درس‌ عبرت‌هایی که قصد دارد با جانشین نهایی خود در میان بگذارد، فکر کند. یک مقام فعلی و یک مقام سابق آمریکایی هر دو تایید کردند که دولت واشنگتن معتقد است زمان محدودی برای نتانیاهو در سمت نخست‌وزیری باقی مانده است. یک مقام فعلی آمریکایی گفت که انتظار داخلی این است که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی احتمالا چند ماه یا حداقل تا پایان مرحله اولیه جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه دوام بیاورد، گرچه هر چهار مقام به غیر قابل پیش‌بینی بودن سیاست در تل‌آویو اذعان داشتند.

یکی از این مقام‌ها که مانند سایرین خواست تا ناشناس بماند، گفت: «در مورد آنچه اتفاق افتاده است، جامعه اسرائیل پاسخ می‌خواهد و در نهایت، کار به پست نخست‌وزیری می‌رسد.» دیدگاه تیره‌ و تار دولت بایدن درباره آینده سیاسی نتانیاهو در حالی است که رئیس‌جمهوری آمریکا و تیم سیاست خارجی او تلاش دارند تا با مقام‌های تل‌آویو همکاری نشان داده و آنها را از نظر دیپلماتیک راهنمایی کنند تا از وضعیت درگیری با نیروهای مقاومت فلسطین که از هفتم اکتبر آغاز شده، خارج شوند.

به گفته دو مقام ارشد دولت آمریکا، سفر ماه گذشته بایدن به تل‌آویو تا حد زیادی برای اعلام حمایت بود، اما او به‌طور خصوصی از نتانیاهو خواسته تا با احتیاط به کارش ادامه دهد و جنگ را گسترش ندهد. رئیس‌جمهوری آمریکا نتانیاهو را تحت فشار قرار داده تا راه‌حل دو دولتی را در اولویت قرار دهد و به گام‌هایی فراتر از تلاش برای از بین بردن حماس، از جمله چالش‌هایی درباره هر نوع اشغال غزه در آینده، توجه داشته باشد.

در مقطعی از این سفر، بایدن به نتانیاهو توصیه کرد که سناریویی را که برای جانشین خود بر جای می‌گذارد در نظر بگیرد؛ این پیشنهاد ضمنی مبنی بر این بود که ممکن است نتانیاهو در طول مدتی که احتمالا یک درگیری طولانی‌مدت با فلسطین باشد، در راس قدرت حضور نداشته باشد.

