رئیس جمهور نیز در نخستین سفر استانی به کردستان بر بازگشایی و افتتاح گذرگاه‌های مرزی تاکید و حل و فصل موضوع کولبری اعلام کرد و اکنون قرار است در دومین سفر او به استان کردستان، بازارچه مرزی سیف که از سال ۹۱ غیرفعال شده بود،‌ بازگشایی شود.- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA_FA: هشدار روسیه درباره احتمال «برخورد فاجعه‌آمیز» ابرقدرت‌های اتمیسرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه که برای شرکت در مجمع امنیتی شیانگشان به چین سفر کرده است، در جریان سخنرانی خود در این کنفرانس درباره احتمال «برخورد فاجعه‌آمیز

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رسانه عبری: مصر ده‌ها تانک و خودروی زرهی را در نزدیکی گذرگاه رفح مستقر کرده استروزنامه تایمز رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مصر ده‌ها تانک و خودروی زرهی را در نزدیکی گذرگاه مرزی رفح مستقر کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رویکرد دولت سیزدهم استفاده موثر از ظرفیت‌های مرزی استمعاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی گفت: در دولت سیزدهم بنابر این است که از ظرفیتهای مرزی استفاده موثر شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/حال‌وهوای ضاحیه در آستانه سخنرانی سرنوشت‌ساز سیدحسن نصراللهفیلم/حال‌وهوای ضاحیه در آستانه سخنرانی سرنوشت‌ساز سیدحسن نصرالله

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ویدیو/ هجوم مهاجران افغانستانی به مناطق مرزیطبق اعلام دولت پاکستان، مهاجران و پناهجویان فاقد مدرک قانونی تا پایان چهارشنبه (۱۰ آبان) می‌توانند در پاکستان بمانند و پس از آن بازداشت شده و به اجبار به افغانستان برگردانده می‌شوند. اما اکنون پاکستان، این زمان را برای یک روز دیگر تمدید کرده و آغاز عملیات علیه مهاجران افغانستانی را پنج‌شنبه (۱۱ آبان) اعلام کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: اعتراض مخالفان جنگ غزه به سخنرانی بلینکن در سنای آمریکاحامیان فلسطین و معترضان به کمک‌های آمریکا به اسرائیل با دست‌های خونین در جلسه سخنرانی آنتونی بلینکن در سنا اعتراض کردند. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕