نقاشی‌های گرافیتی نوعی از طراحی‌های آزاد در سطح شهرها با موضوع سیاسی - اجتماعی و زمینه اعتراضی است.

BBCPERSIAN: نقشهای یهودستیزانه باعث نگرانی رهبران فرانسه شده استنقش کردن ستارگان داوود به صورت گرافیتی بر ساختمان‌هایی در پاریس باعث نگرانی رهبران سیاسی شده که می‌گویند این اعمال «یادآور دهه ۱۹۳۰ است.» دوشنبه شب حدود ۶۰ ستاره داوود روی دیوارهای منطقه ۱۴ شهرداری پاریس نقش شد.

VOA FARSI صدای آمریکا: سفر وزیر امور خارجه تایلند به خاورمیانه برای رایزنی در مورد آزادی گروگان‌های حماسمقامات اسرائیلی می‌گویند ۵۴ نفر از بیش از ۲۳۰ گروگان حماس تایلندی هستند.

VOA FARSI صدای آمریکا: دانشگاه «کرنل» نیویورک، اف‌بی‌آی را از تهدیدهای یهودستیزانه علیه دانشجویان آگاه کرداین ویدئو از گروهی از مسلمانان عصبانی در فرودگاه مخاچ‌قلعه پایتخت جمهوری خودمختار داغستان روسیه است. آنها پس از نشستن هواپیمایی از اسرائیل، با شعارهای ضد یهودی به فرودگاه حمله کردند و به دنبال مسافران یهودی بودند. اسرائیل این اتفاق را محکوم کرد و روسیه گفت گروهی بازداشت شدند و اوضاع تحت کنترل است.

MASHREGHNEWS: حمایت مجدد غربی‌ها از جنایات تل‌آویو در شورای امنیتنمایندگان فرانسه، انگلیس و آمریکا در شورای امنیت، ضمن ممانعت از تصویب قطعنامه‌ای برای اعمال آتش‌بس در نوار غزه، از جنایات رژیم موقت صهیونیستی علیه فلسطینیان حمایت کردند.

ISNA_FARSI: گزارش خبرگزاری فرانسه از داده‌های هولناک یکی از بیمارستان‌های غزهخبرگزاری فرانسه در گزارشی بر اساس داده‌های هولناک یکی از بیمارستان‌های غزه از آمار شهدا و فوتی‌ها، به ابعاد مشکلاتی که ساکنان نوار غزه با آنها مواجه هستند، پرداخت.

ISNA_FARSI: نگرانی رئیس اف‌بی‌آی از حملات الهام‌گرفته از حماس در آمریکامدیر اف‌بی‌آی به قانون‌گذاران آمریکایی گفته است که خطر توطئه‌های «تروریستی» در خاک آمریکا توسط افراد یا گروه‌هایی که ممکن است از حملات حماس علیه رژیم صهیونیستی الهام گرفته شده باشند، بالاست.

