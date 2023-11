آقای بلینکن تنها مقامی نبود که سخنانش قطع شد. معترضان همچنین باعث اختلال در سخنان لوید آستین، وزیر دفاع شدند. بخش امنیت کنگره آمریکا گفت که حدود ۱۲ نفر به‌دلیل «تظاهرات غیرقانونی» در داخل ساختمان اداری سنا بازداشت شده‌اند.

