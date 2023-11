- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: کرمانشاه مکان امنی برای مجرمان و هنجارشکنان نیستفرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه به هیچ عنوان مکان امنی برای مجرمان، هنجارشکنان و افراد قانون گریز نیست و برخورد پلیس با این افراد سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: قیمت زمین برای احداث فضای آموزشی باید به صفر برسداستاندار گفت: با هر روش ممکن باید قیمت زمین برای احداث فضای آموزشی به صفر برسد و ما این موضوع را برای استان قم از طریق مراجع ملی پیگیری می‌کنیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وزیر دفاع آمریکا: برای از دست رفتن جان غیرنظامیان فلسطینی سوگواری می‌کنیملوید آستین گفت: حماس نماینده مردم فلسطین نیست. ما برای از دست رفتن جان غیرنظامیان فلسطینی «سوگواری می‌کنیم».

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ویدیو/ میدان، میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل استدر آستانه سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار، صبح چهارشنبه (10 آبان) جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با مقام معظم رهبری دیدار کردند. ایشان در این دیدار تاکید کردند: میدان، میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است و مردم غزه با صبر خودشان توانستند وجدان بشری را به حرکت در بیاورند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: اسرائیل دیگر نمی‌تواند ادعای شکست‌ناپذیری کندکسانی که در مناطق اشغالی سکونت یافته‌ بودند، اهل مبارزه و مقاومت نبودند، چراکه ملیتی برای خود قائل نیستند یا نسبت به آن سرزمین احساس تعلق خاطری ندارند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: رهبر عرب‌های اسرائیلی در پارلمان: از این فرصت تاریخی برای تشکیل دو کشور مستقل استفاده کنیدرهبر عرب‌های اسرائیلی در پارلمان: از این فرصت تاریخی برای تشکیل دو کشور مستقل استفاده کنید

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕