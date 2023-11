ویدیو/ سینمای ایران هر چه دارد، از داریوش مهرجویی است

- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ETEMADONLINE: ادعای عجیب و سیاسی بهروز افخمی درباره قتل مهرجوییافخمی شب گذشته با انتشار یک ویدیو در صفحه اینستاگرامش گفت: «ممکن است قتل داریوش مهرجویی کار سرویس امنیتی اسرائیل باشد!»

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بزرگداشت داریوش مهرجویی در فرانسهانجمن تصاویر فرانسه در پاریس، برنامه بزرگداشت داریوش مهرجویی سینماگر تازه درگذشته سینمای ایران را با نمایش فیلم «هامون» برگزار می کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آغاز دوباره نشست‌های «بر سینمای ایران چه گذشت»سلسله نشست‌های تخصصی «بر سینمای ایران چه گذشت» که به دومین دوره خود رسیده است، ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه در پردیس سینمایی آزادی برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: هنر از خستگی‌های روزمره فرار می‌کندشهرام کریمی از برپایی نمایشگاه جدید خود در ایران خبر داد و در توضیح آن گفت: این نمایشگاه حرف‌ها و بودن امروز من است و تاکید روی فردیت هنر دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید رئیس سازمان سینمایی بر ساخت و توسعه سالن‌های سینمامتولی سینمای کشور بزرگترین دغدغه خود را توسعه سینما در استان‌های مختلف و شهرستان‌ها عنوان کرد و از شیراز به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های سینمای کشور نام برد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: انتقاد عضو شورای شهر بندرعباس از وضعیت رسیدگی به بافت فرسوده شهرعضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: بافت فرسوده زخم عمیقی بر تن بندرعباس است که هر چه سریع‌تر باید فکری برای آن کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕