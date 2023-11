ویدیو/ هجوم مهاجران افغانستانی به مناطق مرزی

- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.

BBCPERSIAN: بحران مهاجران افغان در پاکستان؛ هجوم «بیش از ده هزار» نفر به مناطق مرزی یک روز قبل از پایان مهلت پاکستانبا نزدیک شدن ضرب‌الاجل پاکستان برای اخراج صدها هزار مهاجر و پناهجوی افغان از این کشور تنها امروز بیش از ۱۰ هزار افغان مقیم این کشور با کوچ و بار خود به سمت مرزها شتافته‌اند. وزیر داخله/کشور دولت موقت پاکستان امروز (سه‌شنبه) گفت که عملیات بازداشت هزاران نفر از اتباع افغانستان را از دوم نوامبر آغاز خواهند کرد.

ISNA_FARSI: آلمان نیروی نظامی به لبنان اعزام می‌کندیک رسانه لبنانی از تصمیم کشور آلمان برای ارسال نیروی نظامی به لبنان در پی تنش در مناطق مرزی این کشور و فلسطین اشغالی پرده برداشته است.

AA_PERSIAN: مهاجران افغان برای خروج از پاکستان به سمت مرز هجوم آورده‌اندتعداد زیادی از مهاجران افغان ساعت‌ها قبل از پایان مهلت دولت پاکستان برای اخراج، به سمت گذرگاه‌ها هجوم برده‌اند تا به خانه بازگردند. - Anadolu Ajansı

ISNA_FARSI: ویدیو/ کدام مصوبات در سفر رئیسی به کردستان، به بهره‌برداری می‌رسد؟سید ابراهیم رئیسی، در پایان هفته جاری به استان کردستان سفر می‌کند. در این سفر قرار است تقریبا ۲۰ پروژه ملی، عمرانی، صنعتی، کشاورزی، آبرسانی و ورزشی که نویدبخش تحولی بزرگ در استان به ویژه در حوزه اقتصادی است، به بهره‌برداری برسند.

ISNA_FARSI: تبادل آتش دوباره در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالیمنابع رسانه‌ای بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه) از تبادل دوباره آتش در مناطق مرزی لبنان و فلسطین اشغالی خبر دادند.

