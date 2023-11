ویدیو/ رئیس جمهور وارد استان کردستان شد

- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.

ISNA_FARSI: رئیسی وارد استان کردستان شدرئیس جمهور در هشتمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی و به‌منظور انجام سفری دو روزه وارد استان کردستان شد.

منبع: isna_farsi

ISNA_FARSI: ویدئو / رئیس جمهور وارد استان کردستان شدسید ابراهیم رئیسی که دقایقی پیش به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان کردستان شد، در فرودگاه سنندج با ابراز خرسندی از حضور در این استان به عنوان استان فرهنگ،‌ هنر،‌صفا، وفاداری به انقلاب اسلامی، پایمردی و مقاومت گفت: ادای احترام می‌کنم به بزرگانی که امنیت کردستان را حفظ کردند.

منبع: isna_farsi

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سفر رئیس ‌جمهور به سنندجرئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، محدودیت‌های ترافیکی طی امروز و فردا در برخی از نقاط شهر سنندج اعمال می‌شود.

منبع: isna_farsi

TASNIMNEWS_FA: رئیس جمهور وارد کردستان شد + برنامه‌هاآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa

ISNA_FARSI: تصفیه خانه آب دیواندره همزمان با سفر رئیس جمهور به کردستان افتتاح می‌شودمدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان، تصفیه خانه آب دیواندره با هزینه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به طور رسمی افتتاح می‌شود.

منبع: isna_farsi

MASHREGHNEWS: برکات سفرهای حجت‌الاسلام رئیسی مرز شیعه و سنی نداردمشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به سفر رئیسی به استان کردستان گفت: برکات این سفرها هم برای شیعیان است و هم برای اهل سنت.

منبع: MashreghNews