او افزود: فعالیت ما در اعمال فشار دیپلماتیک برای توقف جنگ ادامه دارد. ما قبلا هم در جنگ اول و دوم غزه همه تلاش خود را برای توقف جنگ انجام دادیم. اکنون جنگ سوم غزه بزرگ‌تر هست و در حال رایزنی در این خصوص هستیم.

به گفته فیدان، آتش بس اگر انجام نشود، گروه‌های دیگر هم وارد جنگ خواهند شد و گسترش جنگ به نفع منطقه نیست.

ALARABIYA_FA: وزیر خارجه بریتانیا: در راستای «وقفه بشردوستانه» جنگ و ورود کمک‌ها به غزه می‌کوشیمجیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که کشورش با مصر، اسرائیل و دیگر کشورها برای دستیابی به وقفه بشردوستانه جنگ برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به ساک

SHARGHDAILY: اعتراض به سخنرانی بلینکن در سنا با دست‌های خونینبه گزارش شبکه شرق، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در جلسه استماع سنا درباره جنگ اسرائیل علیه غزه، خواستار کمک 10.6 میلیارد دلاری برای تقویت توانایی اسرائیل شد.

IRANINTL: ارتش اسرائیل: از آغاز جنگ به ۱۱ هزار سایت حماس و گروه‌های دیگر حمله کردیمسخنگوی ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ، حدود ۱۱ هزار سایت حماس و سایر گروه‌ها مورد حمله قرار گرفته است او افزود: عملیات زمینی در نوار غزه در شبانه‌روز گذشته ادامه یافته و نیروهای اسرائیل ده‌ها موضع حماس را هدف قرار داده‌اند

ALARABIYA_FA: آمریکا روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ غزه متهم کردآنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ اسرائیل و حماس برای کاهش حمایت غرب از اوکر

BBCPERSIAN: هشدار بانک جهانی درباره جهش قیمت نفت در صورت تشدید جنگ غزهبانک جهانی هشدار داده که بالا گرفتن جنگ اسرائیل -غزه می‌تواند قیمت نفت را به بشکه‌ای بیش از ۱۵۰ دلار افزایش دهد و به بحران سوءتغذیه در سراسر دنیا منجر شود.

MASHREGHNEWS: گزارش تلفنی تل‌آویو به واشنگتن درباره عملیات کشتار مردم غزهوزیر جنگ و رئیس رژیم موقت صهیونیستی بامداد چهارشنبه به‌صورت تلفنی با وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا درباره حملات به نوار غزه گفتگو کردند.

