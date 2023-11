وقوع رشته انفجارهای جدید در غزه

بر اساس این گزارش، ویدئوهای منتشر شده از این انفجارها که حدود ساعت سه و هشت دقیقه بامداد به وقت محلی رخ داد، شعله‌های آتش دیده می‌شودتمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردتمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردواشنگتن و ناتو به دنبال سایکس پیکوی جدید در خاورمیانه هستند/استقرار نظامیان آلمان و...

مسکو: فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع استنماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد معتقد است که فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع است.

MASHREGHNEWS:

پذیرش ۱۱۰ دانشجوی پزشکی در دانشگاه آبادانمعاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان از پذیرش ۳۷۰ دانشجو در ۱۱ رشته این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داد.

ISNA_FARSI:

پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه صنعتی کرمانشاهمعاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از راه اندازی سه رشته جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه خبر داد.

ISNA_FARSI:

رای الیوم: نظامیان آمریکایی جهنم تونل‌های غزه را آزموده‌اندهشدارهای واشنگتن درباره عدم حمله گسترده به غزه حاصل تجربه وحشتناکی است که نظامیان آمریکایی در کنار نظامیان رژیم صهیونیستی در نبرد تونل‌ها در غزه داشته‌اند.

MASHREGHNEWS:

معاون دبیرکل سازمان ملل: زنان، مردان و کودکان در غزه در معرض گرسنگی قرار دارندمارتین گریفتیس در امور بشردوستانه با بیان اینکه زنان و مردان و کودکان در غزه در معرض گرسنگی، ضربه و بمباران قرار دارند، خواستار تأمین نیازهای ضروری ساکنان غزه شد.

ISNA_FARSI:

گزارش «رویترز» از تاکتیک جدید ارتش اسرائیل در پیشروی زمینی کند در غزهدر پی گسترش عملیات نظامی زمینی اسرائیل در نوار غزه از هفته گذشته، نیروهای اسرائیلی بعد از تهدیدات قبلی مبنی بر تهاجم و «درهم‌ کوبیدن حماس»، اکنون تاکتیک «ح

ALARABIYA_FA: