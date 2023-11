وصول ۲۵۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در فارس

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس اظهار کرد: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی در معیشت، اشتغالزایی، رونق، پویایی و ارزش افزوده استان و کشور اثرگذار است. ایزدی با تأکید بر توسعه فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی در ایجاد ارزش افزوده استان پهناور فارس گفت: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای بزرگ معدنی، صنایع معدنی و فرآوری انواع مواد معدنی از نظر معیشتی و اشتغالزایی رونق و پویایی بسیاری را در سطح استان و کشور فراهم خواهد آورد.

مدیر کل صمت فارس بیان کرد: امید است با همکاری و تعامل اعضای شورای معادن بتوان ضمن زمینه‌سازی توسعه، ارتقا و پیشرفت معادن و صنایع معدنی استان نیز اقدام جدی در زمینه تولید، فرآوری و صادرات محصولات بخش معدن داشته باشیم.

بنا بر این گزارش، بیست و پنجمین شورای معادن استان فارس و دومین جلسه سال ۱۴۰۲ به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریاست استاندار فارس و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و با حضور اعضای شورای معادن، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در محل سالن شهید سلیمانی استانداری جهت تعیین تکلیف معادن فارس برگزار شد.

این جلسه با ۱۷ دستورکار در چهار بخش از جمله ارائه گزارش بررسی رفع ابهام جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم (مصوبه جدید شورای عالی معادن کشور) ارائه گزارش تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن (۱۵درصد وصولی حقوق دولتی معادن) بررسی بند"ت" تبصره۷قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، بررسی درخواست رفع سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن، بررسی درخواست سلب صلاحیت بهره ‌ردار و انتزاع معدن، بررسی درخواست تعطیلی موقت معادن با ارائه راهکارهای لازم در حوزه معادن و صنایع معدنی استان تشکیل شد که در آن ضمن بررسی و گفت‌وگو...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: حقوق دولتی معادن سبزوار بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال برآورد شدرئیس صنعت معدن و تجارت سبزوار گفت: میزان حقوق دولتی برآورد شده معادن در ۷ ماهه سال جاری، به صورت علی‌الحساب، بالغ‌بر ۱۹۶ میلیارد ریال بوده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شناسایی ۸۹ میلیارد تومان فرار مالیاتی شرکت‌های مجری ساختمان در فارسمدیرکل امور مالیاتی فارس از شناسایی ۸۹ میلیارد تومان فرار مالیاتی شرکت‌های مجری ساختمان در این استان خبر داد و گفت: درآمد واقعی ۵۷ شرکت مجری ساختمان ۱۶۰ برابر ابرازیشان بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: ۸۹ میلیارد تومان مالیات از شناسایی فرار مالیاتی شرکت‌های مجری ساختمان در فارسبه گزارش ایلنا، حمیدرضا محمدابراهیمی افزود: پس از بررسی اطلاعات و مطابقت با سوابق مالیاتی تعدادی از شرکت های مجری ساختمان در فارس، فرار مالیاتی تشخیصی این ۵۷ شرکت ساختمانی تاکنون به ۸۹ میلیارد تومان رسیده است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کشف دپوی ۴۵۰ میلیاردی کالای قاچاق در شیرازفرمانده انتظامی استان فارس از کشف انواع قطعات موتور قایق خارجی قاچاق به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک سوله در یکی از محله‌های شهرستان شیراز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای حل مشکل آب‌های سطحی در بجنوردنایب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: حل مشکل آب های سطحی در بجنورد به حدود ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه گندم در سالبه گزارش شبکه شرق، حیدرعلی نصر با اعلام میزان مصرف نان هر ایرانی در روز گفت: نان به طور متوسط ۴۰ درصد از انرژی روزانه مورد نیاز مردم را تأمین می‌کند که این امر، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه گندم به عنوان ضروری‌ترین کالای اساسی است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕