کامیکاوا گفت: «من موضع ژاپن را درباره درگیری‌ها توضیح خواهم داد و با کشورها و مناطق مرتبط به منظور برقراری آتش بس زودهنگام بحث و تبادل نظر خواهم کرد. وی گفت: «غزه در وضعیت خطرناکی قرار دارد و وقتی به از دست رفتن انسان‌های بی‌گناه فکر می‌کنم، قلبم به درد می‌آید. ما به تلاش‌های دیپلماتیک برای کمک به آرام کردن اوضاع در غزه ادامه خواهیم داد».

کامیکاوا ابراز امیدواری کرد که در دیدار با همتای فلسطینی خود درباره چگونگی پاسخ به وضعیت خطرناک انسانی در منطقه غزه گفت‌و‌گو و آمادگی ژاپن برای ادامه کمک‌رسانی مستقیم را اعلام کند. حضور نظامی آمریکا در مدیترانه، کنترل‌شده و برای جلوگیری از گسترش جنگ است/ از بین رفتن حماس به صورت کلی ممکن نیست/سناریوی تل‌آویو پس از شکست حمله زمینی

سیاست کوچ اجباری فلسطینی‌ها صرفاً سناریوی یک طرفه اسرائیل نیست/ تل‌آویو بین انهدام و تصرف غزه گزینه انهدام را انتخاب می‌کند/ اسرائیل چاره‌ای جز مذاکره ندارد واشنگتن و ناتو به دنبال سایکس پیکوی جدید در خاورمیانه هستند/استقرار نظامیان آلمان و کانادا در اسرائیل و لبنان برای تأمین امنیت تل‌آویو است

