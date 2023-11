مرتصوی صبح روز جمعه (۱۲ آبان) نیز سفری به شهرستان سنقروکلیایی جهت بازدید از پروژه پتروشیمی در دست احداث این شهرستان خواهد داشت.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: رئیس جهاد دانشگاهی به چهارمحال و بختیاری سفر می‌کندحسن مسلمی‌نائینی رئیس جهاددانشگاهی و هیات همراه ۱۰ آبان‌ماه به چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: محسنی‌اژه‌ای به کرمان سفر می‌کندرئیس قوه قضاییه در رأس هیئت عالی قضایی به استان کرمان سفر می‌کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: حقوق کارگران دوباره افزایش می‌یابد؟به گزارش شبکه شرق، جلسه‌ی شورایعالی کار که صبح امروز، دوشنبه، ۸ آبان ماه، با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد، دقایقی پیش به کار خود پایان داد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: برپایی میز ارتباطات مردمی وزارت کار در کردستانبه گزارش ایلنا، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از برپایی میز ارتباطات مردمی وزارت کار در آستانه سفر رئیس جمهور به کردستان خبر داد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سفر مجدد وزیر امور خارجه ایران به قطروزیر امور خارجه فردا « سه شنبه ۹ آبان ماه »به قطر سفر می کند .

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان با همتای قطری خود در دوحهوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر یک روزه خود به دوحه با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و رایزنی کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕