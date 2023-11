وزارت کشور مکلف به صدور مجوز فعالیت جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی شد

توضیح مرتضوی درمورد حواشی پیش آمده در جلسه شورایعالی کار/ بحث در مورد مسکن کارگری در دستورکار جلسه آیندهآقایان حتی حاضر نشدند به شورای وحدت برای حضور در جمع خودشان اطلاع بدهند/ افرادی که می‌گویند سهم‌خواهی نباشد، خودشان بیشترین سهم‌خواهی را دارنداگر کمک آمریکا نباشد، رژیم صهیونیستی ظرف چند روز فلج می‌شود/ مردم غزه با صبر خود، وجدان بشری را به حرکت درآوردند

وضعیت رییس جبهه اصلاحات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است/ حزبی که دعوت به تحریم انتخابات کند، فلسفه وجودی خود را نقض کرده استامیدواریم چین و روسیه به آتش‌بس فوری در غزه کمک کنند/ دیدار نمایندگان کمیسیون امنیت ملی با رهبران حماس در سفرهای اخیربرای صدور هر حکمی باید نظر دستگاه‌های نظارتی را داشته باشیم

ISNA_FARSI: وزارت کشور مکلف به صدور مجوز فعالیت جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی شدبا شکایت اعضای هیات موسس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی، دیوان عدالت اداری وزارت کشور را به صدور مجوز فعالیت جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی مکلف کرد.

ISNA_FARSI: صد و چهلیمن حزب کشور مجوز فعالیت گرفتدبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: حزب جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی به عنوان صد و چهلمین حرب کشور از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت گرفت.

ISNA_FARSI: آغاز دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامیدیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامی آغاز شد.

MASHREGHNEWS: عکس/ هدیه ویژه رهبر انقلاب به پدر یک شهید مدافع امنیتدر آئین نامگذاری ساختمان اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران که به آرمان علی وردی نام گذاری شد انگشتر رهبر انقلاب به پدر شهید مدافع امنیت آرمان علی‌وردی اهدا شد.

ISNA_FARSI: تشریح آخرین وضعیت فعالیت استارلینک در ایرانوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استارلینک مکلف شده است برای فعالیت در ایران از سازمان تنظیم مقررات مجوز بگیرد.

ETEMADONLINE: هدیه رهبر انقلاب به پدر آرمان علی وردی چه بود؟ + عکسدر آئین نامگذاری ساختمان اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران به آرمان علی‌وردی انگشتر رهبر انقلاب به پدر آرمان علی وردی اهدا شد.

