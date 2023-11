وزارت کشور مکلف به صدور مجوز فعالیت جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی شد

*حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس*موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس*فریدون انتظاری سفیر اسبق ایران در کره‌جنوبی و معاون سابق بین الملل اتاق بازرگانی ایران*علیرضا پاک فطرت شهردار سابق شیراز و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی*حسن مرادی نماینده سابق مردم اراک در مجلس شورای اسلامی*محمدحسین دانشور مشاور مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران*امیرسینا متولی فعال سیاسی و اجتماعی*منصوره معصومی فعال سیاسی و اجتماعی*سید حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پل دختر در مجلس شورای...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: صد و چهلیمن حزب کشور مجوز فعالیت گرفتدبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: حزب جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی به عنوان صد و چهلمین حرب کشور از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت گرفت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آغاز دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامیدیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامی آغاز شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: عکس/ هدیه ویژه رهبر انقلاب به پدر یک شهید مدافع امنیتدر آئین نامگذاری ساختمان اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران که به آرمان علی وردی نام گذاری شد انگشتر رهبر انقلاب به پدر شهید مدافع امنیت آرمان علی‌وردی اهدا شد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تشریح آخرین وضعیت فعالیت استارلینک در ایرانوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استارلینک مکلف شده است برای فعالیت در ایران از سازمان تنظیم مقررات مجوز بگیرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: هدیه رهبر انقلاب به پدر آرمان علی وردی چه بود؟ + عکسدر آئین نامگذاری ساختمان اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران به آرمان علی‌وردی انگشتر رهبر انقلاب به پدر آرمان علی وردی اهدا شد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلابجمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامی دیدار خواهند کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕