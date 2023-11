بنا به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران تنها در سوریه از 19 اکتبر گذشته تاکنون 15 حمله به پایگاه‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام دادند. خامنه‌ای با اشاره به این که «بمباران‌هایی که (اسرائیل) می‌کند، ممکن است اسرای خودشان را هم نابود کند»، افزود آن که در قضیه کنونی غزه برابر مردم فلسطین ایستاد، «آمریکا، فرانسه و انگلیس» بودند.

پیش از این، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران با تمجید از عملیات حماس علیه اسرائیل گفت، در صورت حمله زمینی، غزه سربازان اسرائیلی را «خواهد بلعید.» پیشتر، وب‌سایت «آکسیوس» در گزارشی به نقل از دو منبع دیپلماتیک، نوشته بود ایران در نامه‌ای از طریق سازمان ملل به اسرائیل هشدار داد که در صورت ادامه عملیات نظامی در غزه، مداخله خواهد کرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: پنتاگون: ۲۷ بار به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه حمله شده استسخنگوی پنتاگون با بایان اینکه از روز ۱۷ اکتبر، ۲۷ بار به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه حمله شده است، اعلام کرد که ایالات متحده ۳۰۰ نیروی دیگر به غرب آسیا عزام می‌کند تا پشتیبان نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه باشند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وحیدی:حملات به آمریکا ربطی به ایران نداردوزیر کشور با اعلام اینکه مردم کشورهای مسلمان که نمی‌توانند نسبت به سرنوشت مظلومان فلسطین بی‌تفاوت باشند، یادآور شد: به تعبیر رهبر انقلاب، ممکن است مسلمانان منطقه بی‌تاب شده و براساس احساس مسئولیت خود اقدامی کنند .

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حمله پهپادی مقاومت عراق به پایگاه اشغالگران آمریکا در سوریهمنابع رسانه‌ای صبح امروز (چهارشنبه) از حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در سوریه خبر دادند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: از هرجایی ممکن است پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار دهند؛ ربطی به ایران ندارداحمد وحیدی وزیر کشور درباره اتهام آمریکا به ایران در مورد حملات نیروهای مخالف آمریکا به پایگاه های این کشور در عراق و سوریه، اظهار کرد: اسرائیل با چراغ سبز آمریکا این جنایات را در غزه انجام می دهد و آمریکا این جنگ را مدیریت می کند.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آمریکا: اخیرا ۲۳ بار به نیروهای‌مان در عراق و سوریه حمله شده استیک مقام دفاعی ارشد آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که از ۱۷ اکتبر، نیروهای این کشور در عراق و سوریه ۲۳ بار هدف حملات قرار گرفته‌اند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دبیرکل جنبش النجباء: تصمیم آزادسازی نظامی عراق گرفته شده استدرپی تشدید حملات راکتی و پهپادی مقاومت اسلامی عراق به پایگاه‌های اشغالگران آمریکا در منطقه، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء از تصمیم مقاومت این کشور برای آزادسازی نظامی آن خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕