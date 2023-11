وجود صهیونیزم در شرق مدیترانه مانند خنجری در پهلوی جهان اسلام است

فرمانده کل سپاه اضافه کرد: آمریکا و انگلیس، بر نقاط حساس پیکره حساس جهان اسلام، معنایی که قبل از انقلاب اسلامی وجود نداشت و در ادبیات سیاسی قبل از انقلاب، قبل از اینکه رخسار امام (ره) در عرصه سیاست جهانی نور خدا را متجلی کند، مفهومی به نام جهان اسلام وجود نداشت. اندیشه و انقلاب امام و مجاهدت‌های رهبری عظیم‌الشأنمان، مفهوم جهان اسلام را در جغرافیای سیاسی عالم جایگزین کرد و آن را به عنوان ضلع جدیدی از یک قدرت نوظهور با دامنه‌های جهانی از حیث تأثیر، نشان داد.

وی تأکید کرد: آنها (آمریکا و انگلیس) در هر نقطه مهم، یک سر پل خونین و خطرناک را همانند یک شیء خارجی در پیکره اسلام جای دادند. وجود صهیونیزم در شرق مدیترانه، یعنی فرو بردن یک خنجر خونین در پهلوی جهان اسلام. یک سر پل خطرناک برای غرب و خصوصاً آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان که می‌خواستند با حضور نظامی در جهان اسلام، یک اهرم تنظیم و کنترل سیاست‌های خونبار خود را بسازند که شما طی این تاریخ کوتاه، تأثیرات این خنجر خونی را بر پیکر جهان اسلام دیده‌اید.

سردار سلامی یادآور شد: حدود ۷۵ سال پیش که بالفور، وزیر خارجه وقت انگلیس، تشکیل یک دولت یهود را اعلام کرد، اینها از هر نقطه‌ای از عالم جمع شدند و سرزمین فلسطینی‌ها را غصب کردند. جوخه‌های ترور ارتش «هاگانا»ی آنها خانواده‌های فلسطینی را قتل عام می‌کرد و خانه‌های آنها را تصاحب می‌کرد و آنها را آواره می‌کرد؛ این بخشی از جنایت آنها بود.

