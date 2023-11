وی تصریح کرد: در گام نخست، بالغ بر ۱۵۰۰ سند مالکیت برای مالکین شهرک‌های امام خمینی(ره) و امید شهرستان بم آماده صدور شده و مابقی اسناد نیز با عنایت به مستندسازی‌های صورت گرفته ظرف یک ماه آینده صادر خواهند شد.

