واکنش آمریکا به هشدار امیرعبداللهیان نسبت به پیامدهای گسترش جنگ غزه

او همچنین در پاسخ به سوالی دیگری درباره اظهارات وزیر امور خارجه ایران راجع به پاسخ جنبش مقاومت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی گفت: «من فقط می‌گویم که در پیام‌های علنی و غیرعلنی‌مان به ایران به وضوح گفته‌ایم که نباید این جنگ را گسترش دهد یا از این وضعیت بهره‌برداری کند. همان طور که گفتم، اگر به نظامیانمان حمله شود، پاسخ خواهیم داد.»

امیرعبداللهیان در همین راستا گفت: در صورت عدم توقف فوری جنگ، مسئولیت خارج شدن منطقه از کنترل تمام طرف‌ها و گسترش ابعاد جنگ ، به صورت مستقیم متوجه آمریکا و اسرائیل و دیگر حامیان این رژیم است. وزیر امور خارجه ایران همچنین در این سفر، در جمع خبرنگارن اظهار کرد که در جریان سفر اخیرش به قطر در دیدار و رایزنی با مقامات دوحه در مورد موضوع ابتکارهای سیاسی در ارتباط با تحولات اخیر گفت‌وگو شد و این موضوع در دستور کار مشترک گفت‌وگوها بین دو طرف قرار داشت.

امیرعبداللهیان ادامه داد: در این ارتباط موضوع آزادی زنان، کودکان و نوجوانانی که در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند، مورد بررسی قرار گرفته است.

