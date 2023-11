به گزارش میزان، او افزود: پدرش هم مانع نیست تسلیم است. بازپرس، قاضی و ضابط هم نمی‌ترسند. کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟ برخورد با فساد اثبات‌شده مسئولان، افتخار جمهوری اسلامی است.

IRANINTL: محسنی اژه‌ای: دادستان‌ها برای برخورد با هنجارشکنان منتظر لایحه «عفاف و حجاب» نمانندغلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت باید برای برخورد با آنچه او «ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در بحث عفاف و حجاب» توصیف کرد، از «ظرفیت‌های قانونی موجود» استفاده شود و نباید در انتظار تصویب لایحه «عفاف و حجاب» ماند.

ALARABIYA_FA: حسین شریعتمداری: جمهوری اسلامی از طریق «نیروهای مقاومت» در غزه حضور داردحسین شریعتمداری، مدیر مسئول ‌و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه «کیهان» در اظهاراتی عنوان کرد که جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های موسوم به «نیروهای مقاو

MASHREGHNEWS: رئیس قوه قضاییه در بیست‌وششمین سفر استانی خود وارد استان کرمان شدکرمان- حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در بیست‌وششمین سفر استانی خود در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی وارد استان کرمان شد.

ISNA_FARSI: 'سمنان' هشتمین پایتخت کتاب ایرانآیین انتخاب و معرفی هشتمین پایتخت کتاب ایران روز سه شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و شهر سمنان به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد.

