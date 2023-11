واکنش توئیتری جدید دفتر رهبر انقلاب به جنگ غزه + عکس

به گزارش خبرآنلاین، صفحه سایت رهبر انقلاب در شبکه ایکس نوشت: ‌میدان، میدانِ غزه و اسرائیل نیست، میدانِ حق و باطل است. میدان، میدانِ استکبار و ایمان است؛ یک‌طرف، قدرت ایمان، یک‌طرف قدرت استکبار. البته قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و بمباران و فاجعه و جنایت پیش ‌می‌آید، قدرت ایمان بر همه‌ی اینها به توفیق الهی غلبه پیدا خواهد کرد.

