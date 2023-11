واکنش پاکستان به حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیه

کاکر طی بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حمله هوایی دیروز به اردوگاه آوارگان جبالیا که صدها نفر از جمله زنان و کودکان را کشت، یادآور ظلم و جنایات جنگی مداوم اسرائیل در غزه بود. کاکر با تاکید بر اینکه خصومت و تجاوزات روزافزون اسرائیل علیه غیرنظامیان در غزه را به شدت محکوم می‌کنند، تصریح کرد: اقدامات اسرائیل هرگز قابل چشم پوشی یا فراموشی نیست.

طی 24 ساعت گذشته 13 نظامی اسرائیل در غزه کشته شدند

