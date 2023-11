واکنش سرمربی معروف به خبر پیشنهاد ایران

به گزارش فارس، فدراسیون والیبال ایران به صورت جدی در حال جست‌وجو برای انتخاب یک مربی سرشناس است. از جمله نام‌های مطرحی که در محافل رسانه‌ای ایران مطرح می‌شود، ولادیمیر آلکنو از بزرگان مربیگری روسیه است. آلکنو پیش از این هدایت تیم ایران در المپیک توکیو را برعهده داشته است.

آلکنو در گفت‌وگویی با رسانه روسی BO Sport به این گمانه‌زنی پاسخ داد و اظهار داشت: من می‌دانم که یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی والیبال ایران شده‌ام، اما هیچ ارتباط مستقیمی با من در این مورد گرفته نشده است. به این ترتیب، از آنجایی که هیچ پیشنهاد رسمی یا بحثی صورت نگرفته است، هیچ نظری در این مورد ندارم!

حضور قبلی آلکنو در تیم ایران در سال 2021 باعث شد آنها به مقام یازدهم لیگ ملت‌ها و نهم بازی‌های المپیک توکیو دست یابند.

