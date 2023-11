واژگونی سرویس کارکنان یک واحد صنعتی در علویجه اصفهان ۲ کشته برجاگذاشت

وی ادامه داد: ۱۸ مصدوم این حادثه شامل یک زن و ۱۷ مرد نیز به بیمارستان های گلدیس شاهین‌شهر و فاطمه الزهرا(س) نجف آباد منتقل شدند.

