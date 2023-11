وام های ۲۰ میلیونی بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد

مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی از پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌ اجتماعی در این مرحله خبر داد و افزود: با احتساب این پرداختی‌ها، از ابتدای امسال جمعاً ۱۵۷ هزار فقره وام ۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی سراسر کشور پرداخت شده است.

موسوی گفت: در مرحله چهارم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌ اجتماعی، ۴۰ هزار فقره وام ۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌ اجتماعی پرداخت ‌شد. در این مرحله ثبت‌نام این افراد که مشکل بانکی نظیر معوقه یا مسدودی حساب نداشته‌ و واجد شرایط بوده‌اند، توسط کانون‌های بازنشستگی در سامانه ثبت نهایی شده بود. این تسهیلات به حساب بازنشستگان واجد شرایط واریز شده و پیامک آن هم برای بازنشستگان ارسال شده است.

