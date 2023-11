بر اساس گزارش روز چهارشنبه وال استریت ژورنال، این مذاکرات تسلیحاتی روز دوشنبه توسط مالوری استوارت، یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا و سون شیائوبو، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین رهبری خواهد شد.

وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت چین در واشنگتن بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره زمان یا قالب مذاکرات پاسخ ندادند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ گفت که روسای جمهوری چین و ایالات متحده توافق کرده‌اند که «به دنبال آغاز بحث در مورد ثبات استراتژیک باشند»، اشاره‌ای به نگرانی‌های واشنگتن در مورد تقویت تسلیحات هسته‌ای پکن.

اما کاخ سفید در آن زمان به سرعت گفت که این گفت‌وگوها شبیه مذاکرات رسمی کاهش تسلیحات نیست، مانند مذاکراتی که ایالات متحده با روسیه داشته است. از آن زمان، مقامات ایالات متحده از اینکه چین علاقه چندانی به بحث در مورد اقداماتی برای کاهش خطرات تسلیحات هسته‌ای نشان نمی‌دهد، ابراز ناامیدی کرده بودند.

پنتاگون در اکتبر اعلام کرد که چین بیش از ۵۰۰ کلاهک هسته‌ای عملیاتی در زرادخانه خود دارد و احتمالا تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰۰ کلاهک هسته‌ای خواهد داشت. اما پکن مدت‌هاست استدلال می‌کند که ایالات متحده در حال حاضر زرادخانه بسیار بزرگتری دارد. این گفت‌وگوهای تسلیحاتی تازه پیش از دیدار احتمالی جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین در سانفرانسیسکو در ماه نوامبر انجام می‌شود، گرچه یک مقام ارشد دولت بایدن روز سه‌شنبه گفت که جزئیات مهم هنوز مشخص نشده است.

